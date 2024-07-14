Trump suikasta uğradı. Kulağından sızan kan yüzüne aktı

Korumaları Trump'ın üzerine kapanarak onu miting alanından çıkardı. Trump'ın sağ kulağından akan kanın yüzüne sızdığı görüldü.

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim mitingi sırasında duyulan silah sesine benzer patlama ile sağ kulağından yaralandı, Trump'ı korumalar kürsüden indirdi.

ABD'de başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya'da düzenlediği mitingde ateş açıldı. Trump hemen gizli servis ajanları ve polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. Trump'ın araca binerken yumruğunu havaya kaldırıldığı görüldü.

Elon Musk olayın hemen sonrasında saldırı anının görüntüsünü paylaşarak Trump'ı desteklediğini ve hemen iyileşmesini umduğunu yazdı.

Trump'un yumruğunu kaldırarak' iyiyim' mesajı verdiği belirtildi. Trump'ın kulağından akan kana bir kurşunun mu neden olduğu ya da korumalarının üzerine kapandığı anda mı oluştuğu henüz bilinmiyor.