Trump’ın o hamlesi altın fiyatına yansıdı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump’ın o hamlesi altın fiyatına yansıdı!

ABD Başkanı Donald Trump 1 Haziran tarihinden itibaren Avrupa Birliği’ne yönelik doğrudan yüzde 50 tarife uygulamasına ilişkin kararını 9 Temmuz 2025’e ertelediğini açıkladı. Trump tarafından yapılan bu açıklamanın ardından altın fiyatları aniden düşüşe geçti.

Geçen haftayı 4 bin TL’nin üzerinde seyrederek kapatan gram altın fiyatları yeni haftada, ABD Başkanı Donald Trump AB'ye yüzde 50 tarife uygulamasını 9 Temmuz'a ertelendiğini açıklamasıyla birlikte ani bir düşüş sergiledi.

Gram altının fiyatı geçtiğimiz hafta 4 bin 223 TL’ye kadar çıktı. Kenarda altını olanlar derin bir nefes aldı ama altın dün gün içinde düşme eğilimi gösterdi.

ANİDEN DÜŞTÜ
Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,35 düşüşle alış fiyatı 4.170 lira seviyesine gerilemişti.Saat 15.35 itibarıyla gram altın yüzde 1,44 düşüşle alış fiyatı 4.125 lira seviyesine geriledi.

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