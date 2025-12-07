Oğul Trump, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında düzenlenen oturuma konuşmacı olarak katıldı. Babası Donald Trump'ın seçildiğinde 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağının söylendiğini belirten Trump Jr, babasının bunu yapmak yerine birçok yerde savaşları durdurmak için çalıştığını dile getirdi.

'ABD ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ ÇEK DEFTERLİ APTAL OLMAYACAK'

Ukrayna konusunda bugüne kadar binlerce kişi ile bir araya geldiğini belirten Trump, "Sorduğum 100 binlerce kişiden hiç kimse Ukrayna'nın ilk 3 meselemizden biri olduğunu söylemedi, sadece 3'ü Ukrayna'nın ilk 10'umuzdaki meselelerden biri olduğunu söyledi" diye konuştu.

Trump Jr, Ukrayna'da barış istediklerini belirterek, Avrupa'yı da daha fazla sorumluluk almaya çağırdı.

Ukrayna'daki yolsuzluklara da değinen Trump Jr, "ABD, eski günlerdeki gibi elinde çek defteri olan bir aptal olmayacak" diye konuştu. Trump Jr, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonların şu an kendileri için daha öncelikli olduğunu söyledi.

'REKABETİ BIRAKMAYIZ'

Trump Jr, ABD'nin önceliğinin ABD'de yatırım yapmak olduğunu vurgulayarak, bunu yaparken Çin ile değerli mineraller konusundaki rekabeti de bırakmayacaklarını vurguladı.

Gazze'de barış görüşmeleri sürecinde Katar'ın kendileriyle yaptığı işbirliğini öven Trump Jr, bu ülkenin kendi reklamını yapmak yerine müttefiklerine sahip çıktığını söyledi.

Trump Jr, ABD'nin Gazze'nin yeniden inşası sürecinde yer alıp almayacağına dair bir soruya ise "Olabilir, babam dünya tarihinde en iyi inşaat danışmanı ancak ABD'de hiç kimse bunun sorumluluğunu tek başımıza almamızı istemez" diye konuştu.