Trump’ın olay yaratacak ses kayıtları ortaya çıktı: 2 ülkeyi ‘bombalamakla’ tehdit etti

Kaynak: AA
Trump’ın olay yaratacak ses kayıtları ortaya çıktı: 2 ülkeyi ‘bombalamakla’ tehdit etti

ABD Başkanı Trump’ın geçen yıl seçim kampanyası sırasındaki konuşmalarının yer aldığı ses kayıtları ortaya çıktı. Trump’ın olay yaratacak ses kayıtlarında 2 ülkeyi ‘bombalamakla’ tehdit ettiği öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl seçim kampanyasına bağışta bulunanlarla düzenlediği özel toplantılarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya saldırmaktan caydırmak için Moskova'yı bombalamakla tehdit ettiğini söylediği ileri sürüldü.

Amerikan basın kuruluşu CNN, Trump'ın 2024 seçim kampanyası kapsamında New York kenti ile Florida eyaletinde düzenlediği bağış toplama etkinliklerinde yaptığı basına kapalı konuşmalara ulaştı.

Ses kayıtlarında Trump'ın, "Putin'e, 'Eğer Ukrayna'ya girersen Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım. Başka çarem yok.' dedim. O da bana inanmadığını söyledi ama bence yüzde 10 kadar inanmıştı." ifadeleri yer aldı.

ÇİN’İ DE TEHDİT ETTİ

Benzer bir uyarıyı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e de Tayvan konusunda yaptığını anlatan Trump, "Ona 'Tayvan'a saldırırsan Pekin'i bombalarız.' dedim. Beni deli sandı. Ama sorun yaşamadık." diye konuştu.

Trump, dönemin ABD Başkanı Joe Biden yerine kendisinin görevde olması halinde Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların yaşanmayacağını da savundu.

Ses kayıtlarında Trump'ın, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteriler hakkında da açıklamalarda bulunduğu duyuldu.

Göstericileri ülkeden sınır dışı etmenin protestoları durduracağını savunan Trump'ın ses kayıtlarında, "Protestolara katılan öğrencileri ülkeden atardım." ifadeleri yer aldı.

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