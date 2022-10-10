10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın özel kalem yardımcısı savcılarla iş birliği yapacak

Trump'ın özel kalem yardımcısı savcılarla iş birliği yapacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin, 2020 Başkanlık seçimleri sonuçlarını bozma girişimlerini soruşturan Georgia eyaleti savcılarının Trump'ın Beyaz Saray'daki özel kalemi Mark Meadows'un yardımcısı Cassidy Hutchinson’ı iş birliğine ikna ettiği belirtildi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 23:21
Takip Et
Trump'ın özel kalem yardımcısı savcılarla iş birliği yapacak
+
Aa
-

AA - CNN'in, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ilgili soruşturma çerçevesinde savcıların, eski Beyaz Saray çalışanı Hutchinson’un iş birliğini güvence altına aldığı kaydedildi.

Meadows’un yardımcısı olan Hutchinson’un, Georgia savcılarına 2020 Başkanlık seçimleri ile ilgili Beyaz Saray’da tanık olduklarına ve özellikle konu Georgia’ya geldiğinde atılan adımlara ilişkin bilgiler sunabileceği aktarıldı.

Trump döneminin Beyaz Saray özel kalem müdürü Meadows, Aralık 2020'de yetkililerin Georgia'da uzaktan kullanılan oy pusulaları ile ilgili yürüttüğü denetim sırasında Cobb Bölgesindeki bir seçim bölgesine sürpriz bir ziyarette bulunmuştu, ayrıca Ocak 2021’de de Trump ile Georgia eyalet sekreteri Brad Raffensperger arasında geçen oy pusulalarıyla ilgili tartışmalı telefon görüşmesine katıldığı bildirilmişti.

2020 Başkanlık seçimleri sırasında en çekişmeli eyaletlerden biri olarak öne çıkan Georgia'da, Trump ile ekibinin seçimlerin sonucunu etkilemek için eyaletteki görevlilerle yaptığı görüşmeler ülkede sert tartışmalara neden olmuştu.

Fulton Bölge Savcılığının, söz konusu görüşmeler dahil 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları üzerine açtığı halen devam eden soruşturma çerçevesinde Meadows’un da ifadesini almak istediği kaydediliyor.

Cassidy Hutchinson, ayrıca, 6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesine de 29 Haziran’da ifade veren önemli isimlerden biri olmuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
1
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
2
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
3
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
4
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
5
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
6
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Davutoğlu Erdoğan'dan randevu istedi
7
﻿Davutoğlu Erdoğan'dan randevu istedi
﻿Davutoğlu Erdoğan'dan randevu istedi
﻿Emre Belözoğlu faturayı oyuncularına kesti
﻿Emre Belözoğlu faturayı oyuncularına kesti
﻿Emre Belözoğlu faturayı oyuncularına kesti
﻿Baltalı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti 
﻿Baltalı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti 
﻿Baltalı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti 
﻿Abdullah Avcı fena patladı: Sert sözler
﻿Abdullah Avcı fena patladı: Sert sözler
﻿Abdullah Avcı fena patladı: Sert sözler
﻿Fitch ‘Derin resesyona giriyor' uyarısını İngiltere için yaptı
﻿Fitch ‘Derin resesyona giriyor' uyarısını İngiltere için yaptı
﻿Fitch ‘Derin resesyona giriyor' uyarısını İngiltere için yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.