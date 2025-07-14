Trump özel temsilcisini Ukrayna'ya yolladı: Kritik ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna’ya kritik temaslar için Kiev’e ulaştı. Ukrayna devlet başkanlığı ofisi şefi Andriy Yermak’ın açıklamasına göre Kellogg’un ziyaretinde savunma, güvenlik güçlendirme, silah desteği, yaptırımlar ve sivillerin korunması gibi önemli konular ele alınacak. Ziyaretin önemi, iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi olarak öne çıkıyor.

TRUMP’IN UKRAYNA POLİTİKASI VE YENİ DESTEKLER

Ukrayna yönetimi, Trump’ın “güç yoluyla barış” yaklaşımını destekliyor. ABD Başkanı Trump, göreve başladığı ocak ayından bu yana Rusya-Ukrayna çatışmasında ateşkes sağlama çabası gösterse de son dönemde tutumunu değiştirdi. Washington, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri ve bu sistemler için roketler teslim etmeyi planlıyor. Axios haber sitesi, Trump’ın Ukrayna’ya saldırı amaçlı silahlar da içeren yeni bir silahlandırma planı açıklayacağını duyurdu.

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UKRAYNA VE ABD ARASINDA GÜVENLİK DİYALOĞU

Kellogg’un bir hafta sürecek ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyj, Rus ordusunun kapasitesi ve Ukrayna ordusunun geleceği hakkında bilgiler alacak. İki taraf, savunma iş birliğini güçlendirmek ve savaşın gidişatını etkileyecek stratejileri görüşecek.