Trump'ın Putin yorumu olay oldu!

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Chequers’da ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, İngiltere ve ABD’nin ‘insanlık tarihinde herhangi iki ülkeden daha fazla iyilik yaptığını’ belirterek, iki ülkenin dost olduğunu ve ‘her zaman dost kalacağını’ vurguladı.

Trump, göreve geldiğinden bu yana ‘çözülemeyen’ yedi savaşı ‘çözdüğünü’ söylerken, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesinin en kolay olacağını sandığını bildirdi. Bunun nedenini ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan ilişkisine bağlayan Trump, “Ancak Putin, beni hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Gazze’deki savaşa da değinen Trump, savaşın sona ermesini istediğini ancak rehinelerin geri dönmesi gerektiğini kaydederek, “Bu kesinlikle yardımcı olur, ama rehinelerin geri dönmesi gerekiyor. Ve onların parça parça geri dönmesini istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Trump, İngiltere'nin Filistin'i resmen tanıma kararına ilişkin, "Bu konuda Başbakan Starmer ile aynı fikirde değilim, aslında bu, az sayıdaki fikir ayrılıklarımızdan biri" diye konuştu.

Barışın sağlanması için önce rehine krizinin halledilmesi gerektiğini dile getiren Trump, "Hamas'ın elindeki rehinelerin derhal serbest bırakılmasını istiyorum" açıklamasında bulundu.

İngiltere ve ABD’nin ‘eşsiz’ bir ilişkiye sahip olduğunu aktaran Trump, “Her zaman birlikte olacağız” diyerek, konuşmasını Starmer’a ‘yaptığı harika iş’ için teşekkür ederek tamamladı.

Başbakan Starmer ise Trump’ı Chequers’ta ağırlamaktan ve İngiltere ile ABD arasındaki ‘eşsiz bağı’ kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Ancak ilişkilerin artık bunun çok ötesine geçtiğini vurgulayan Starmer, yeni anlaşmanın ‘bilim ve teknoloji alanındaki ilk ortaklar olarak statülerini teyit ettiğini’ söyledi.

Orta Doğu’daki insani felaketin sona erdirilmesi gerektiğini bildiren Starmer, Hamas’ı ‘Filistin’in gelecekteki yönetiminde yer alamayacak bir terör örgütü’ olarak tanımladı. Hamas’ın iki devletli çözüm, barış ya da ateşkes istemediğinin altını çizen Starmer, Filistin Devleti’nin tanınmasının zamanlamasının Trump’ın ziyaretiyle ‘hiçbir ilgisi’ olmadığını da ekledi. Starmer, “Hem biz hem de ABD elimizden gelen en iyi şekilde daha iyi bir çözüm bulmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna konusunda Starmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘gerçek yüzü'nü gösterdiğini kaydetti. Putin’in eylemlerinin barış isteyen bir liderin eylemleri olmadığını aktaran Starmer, Rusya üzerinde daha fazla baskı yapılması gerektiğine dikkat çekerek, Trump’ın barış anlaşmasına destek vereceğini de sözlerine ekledi.