TRUMP’IN REFERANSI…

Trump’ın övdüğü bir kişiye güvenmek için önce Trump’a güvenmek lazım.

Trump’a güvenebilir miyiz ki onun referansına güvenelim?

Bizim için aslolan ülkenin iyi yönetilmesi, adalet ve güvenliğin sağlanmasıdır.

Bugün öyle bir iklimin çok uzaklarındayız. Bir ülkenin birliğinin, bütünlüğünün, tartışılmasından daha büyük bir tehdit olabilir mi?Bugün çözüm komisyonu adı altında kurulan masada toprak bütünlüğümüz tartışılıyor. Bölücülüğü ile nam salmış kişilerden akıl alınıyor. “Terörsüz Türkiye” kisvesi altında milli varlığımız sorgulanıyor.

Hangi dönemde devlet bu kadar acz içine düşürülmüştü?

Büyük devlet, Trump’la görüşebilmek için kendini ayağa düşürmez.

Kendi sorunlarının çözümünü başkalarına havale etmez.

Yalvar yakar yapılan görüşmede, ülke çıkarları adına ne çıktığını kimse bilmiyor. Gazze ile ilgili tek olumlu laf edilmedi, özetin özeti ABD’nin pazarı haline getirildiğimizdir. Kim bilir ne için ABD ile ilişlimizi sürdürmek için milyarlarca dolar ödemek zorunda kalacağız. Bu ticaretten çok haraç almanın başka bir şeklidir.

Dahası Suriye’deki PKK yapılanması ile ilgili de bir ipucu verilmedi. Trump ne istediyse aldı, biz de bol bol Erdoğan övgüsü aldık. Trump’ın övgüsü ne anlama gelir bunu okuyucularımın takdirine bırakıyorum.

Soru şu; Düşman sizi överse bunu nasıl yorumlayacaksınız?

Daha Tom Barract’ın “Erdoğan kendine meşruiyet sağlamaya gidiyor” sözlerini ise hiç konuşmuyorum. Demokrasilerde meşruiyetin kaynağı millettir, başka bir meşruiyet kaynağı yoktur.

Bağımsız bir ülkenin yönetimine - bizden meşruiyet alacaksınız- demek o ülkeye sömürge muamelesi yapmaktır. Türkiye ABD’nin sömürgesi değildir. ABD’ye karşı bu kadar madun davranmak sonunda işi bu noktaya getirmiştir.

AKP iktidara gelinceye kadar bir Suriye sorunumuz yoktu, ABD ile ilişkilerimiz hakim/ mahkum ilişkisi değildi, bir sığınmacı meselemiz yoktu, ekonomi bu kadar dip yapmamıştı, ABD ile Rusya arasında git geller yaşamıyorduk, PKK devletle masaya oturmayı hayal bile edemiyordu. Bütün bunlar AKP yönetiminin Türkiye’ye hediyesidir. Şimdi bütün sorunların anası olan gerçek sorunu anlayabildiniz mi? Bu yönetim tarzı sürdükçe her gün bir öncekinden daha karanlık olacaktır.