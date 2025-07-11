Trump'ın Rusya söylemleri neden sertleşti? Diplomasi ile pervasızlık arasında...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik son günlerde şaşırtıcı şekilde sertleşen söylemi, uluslararası diplomaside dikkat çeken yorumlara neden oluyor. Trump'ın söylemlerindeki farklılaşma ABD basınında yer yer eleştirilen kimi zamansa "diplomatik uzmanlık" olarak tanımlanan ilişkinin sonu mu, yoksa Trump'ın bilindik "delilik" taktiğinin bir parçası mı sorularını gündeme getiriyor.

Trump'ın Putin'e karşı sertleşen tutumunun arkasında yatan nedenler çeşitli yorumlara neden oluyor. Uluslararası medyada, İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'ın "garip bir hayranlık" olarak tanımladığı bu ilişkide sona gelindiği görüşü hakim. Beri yandan başka bir görüş ise ortaya çıkan yeni durumun Trump'ın Ukrayna halkına duyduğu "merhametten" ziyade, seçim vaatlerini yerine getirememesinden kaynaklandığını savunuyor.

ABD Başkanlık seçimleri sırasında 24 saat içinde savaşı bitireceğini vaat eden Trump'ın diplomatik çabaları sonuç vermek şöyle dursun Rus saldırılarının daha da yoğunlaşması ile nihayetlendi Trump, Gazze ve İran'daki çatışmaları tek başına bitirdiğini iddia ederek "barış elçisi" imajını güçlendirmeye çalışırken, yaşanan olumsuzsuzluklardan sonra İsrail dışında bu imaja inanların sayısında da ciddi bir azalma yaşandı. Öyle ki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ın Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi, ABD'deki bazı Trump yanlıları tarafından bile eleştirildi.

Netanyahu, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

"DELİ ADAM" GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Alman Spiegel dergisinde bugün yayınlanan bir analizde Trump'ın ani dönüşünün ardında politik bir taktik olabileceğini öne sürülüyor. Trump'ın "öngörülemez oyuncu" imajını korumak istemesinin ana nedeni olarak eski Başkan Richard Nixon'ın da kullandığı "Deli Adam Teorisi"ne benzer bir strateji olabileceği vurgulanıyor. Bu teoriye göre, bir liderin tutarsız ve öngörülemez olması, rakiplerini tedirgin ederek kendi avantajına çevirmesine olanak tanıyor.

Başka teoriye göre ise, Trump'ın son çıkışlarının ardında belirli bir strateji bulunmuyor. Danışmanlarından duyduğu veya o an hoşuna giden herhangi bir fikri, daha önce söyledikleriyle çelişse bile dile getirmesi, onun "bilindik" tarzı olarak kabul ediliyor. Bu durum, Türk siyasetinde zaman zaman karşılaştığımız "ani fikir değişiklikleri" ve "söylem farklılıklarıyla" benzerlik göstermesi açısından da dikkate değer duruyor. Beri yandan toplumumuzda "siyasetçi dediğin anlık değişmeli" algısı, benzer dinamiklerin en azından halk nazarındaki meşruiyetine işaret ediyor.

KREMLİN'DEN ILIMLI TEPKİ

Rusya kanadı ise Trump'ın söylem değişikliğine karşı oldukça sakin bir duruş sergiliyor. Örneğin Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov bir kaç gün önce "Trump'ın ifadelerinde sert bir üslup hakim olsa da Washington ile diyaloğumuza devam etmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Peskov, ABD'nin "Ukrayna'nın birleşme sürecini siyasi ve diplomatik düzeye taşımaya devam etmesini" umduklarını belirtti. Rusya parlamentosundan Maria Butina da Pekov'u destekler mahiyette bir açıklama yaparak Trump'ın günde beş kez fikir değiştirmesinin "normal olduğu"nu söyleyerek durumu küçümseme yolunu tuttu.

Rus siyaset bilimci Dmitriy Trenin ise ülkesinde yayımlanan Kommersant gazetesine verdiği röportajda Trump'a ait söylemlerin "abartılmaması" gerektiğini vurgulayarak "Trump'ın Amerika'nın kralı olmadığını ve yılın başında bahsedilen Trump devriminin, Trump'ın Amerikan kuruluşuyla yakınlaşmasıyla yer değiştirdiğini fark etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

ZAMAN NELER GETİRİR?

Kremlin'in bu sertleşen dile karşı gösterdiği sakin tavır uluslararası medyada "dikkat çekici" bulunsa da Rus yetkililer, Trump ile diyaloğun devam etmesi konusunda ısrarcı. Söz konusu durum, Trump'ın söylemlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisinin, özellikle de Rusya nezdinde, her zaman beklenen kadar büyük olmadığına işaret etmesi bakımından da takdire şayan.

ABD cephesinde ise Trump'ın popülist milliyetçi görüşü tatmin eden söylemlerinin nereye kadar devam edeceği ve sonuçları dikkatle izlenmekte.