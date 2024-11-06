Trump'ın seçim gecesine ünlü yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump'ın seçim gecesine ünlü yağdı

Ivanka Trump, seçim gecesinde Mar-a-Lago’da babası Donald Trump’la birlikte yer aldı. Güvenlik önlemlerinin sıkı tutulduğu gecede konuklar otobüslerle kulübe taşındı.

Ivanka Trump, seçim kampanyasından uzak kalmayı tercih etse de, bu gece Florida’daki Mar-a-Lago kulübünde babası Donald Trump’ın yanındaydı. 43 yaşındaki Ivanka, eşi Jared Kushner ile birlikte geceyi kulüpte geçirdi. Geceye katılan diğer isimler arasında Caitlyn Jenner, Tiffany Trump ve eşi Michael Boulos, Barron, Eric ve Don Jr. gibi Trump ailesinin üyeleri bulunuyor.

Tesla CEO’su Elon Musk da etkinlikte yer alan önemli bir isimdi. Musk, çocuklarından biriyle Mar-a-Lago’ya katıldı. Etkinlik, New York Times’a göre, küçük bir bağışçı grubunun akşam yemeği ve daha da küçük bir grupla Trump ile vakit geçirilmesi için düzenlendi.

Etkinlik için güvenlik önlemleri son derece sıkıydı. Bir kaynağa göre, konuklar Hilton otelinden Mar-a-Lago’ya ulaşmak için otobüslerle taşındı ve güvenlik kontrolü sırasında bomba arama köpekleri kullanıldı.

Ivanka ve Jared Kushner, babalarının Beyaz Saray’da olduğu dönemde danışmanlık yapmıştı, ancak kampanya sürecinden uzak kaldılar. Jared Kushner, geçtiğimiz hafta, Ivanka’nın seçim sürecinde yer almayacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

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