Beyaz Saray’dan gelen son açıklamalar ABD Başkanı Trump’ın göreve gelmesi sonrası bozulan diplomatik dili bir kez daha gözler önüne serdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Leavitt, Huffpost gazetesinden bir muhabirin sorusuna tepki çeken bir yanıt verdi. Leavitt, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in yapacağı görüşmenin Budapeşte’de yapılması kararını kimin verdiği yönündeki soruya ‘Anan verdi’ şeklinde yanıt verdi. Hatta Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung’un da aynı yanıtı tekrarlaması gerginliğin dozunun artmasına neden oldu.

Huffpost muhabirinin yanıtı komik bulup bulmadığı sorusuna ise Leavitt şu sözlerle yanıt verdi:

“Komik olan, kendini gerçekten gazeteci sanman. Sen kimsenin ciddiye almadığı, aşırı solcu bir aktivistsin. Meslektaşların bile sana bunu yüzüne söylemiyor. Bana sahte, önyargılı ve saçmalık dolu sorularını mesaj atmayı bırak.”

Beyaz Saray sözcüsünün verdiği yanıt sosyal medyada tepki çekti.

DEMOKRATLARA OY VERENLERE ‘TERÖRİST’ DEMİŞTİ

Gazeteciye verdiği yanıtla tepkilerin odağına yerleşen Karoline Leavitt daha önce de Demokratlara oy veren ABD’liler ile ilgili tartışmalara neden olan sözler söylemişti. Leavitt, Demokrat Parti’nin ana seçmen kitlesinin “Hamas teröristleri, kaçak göçmenler ve şiddet yanlısı suçlular" olduğunu iddia etmişti.