Trump’ın "Sus Payı" davası jürinin kararını bekliyor

Davanın altı haftalık süreci sona ererken, tarafların dünkü kapanış konuşmalarının ardından 12 kişilik jüri heyeti, Trump'ın 34 suçlamadan suçlu olup olmadığına karar vermek için mahkeme binasında özel bir odada toplandı.

Jüri üyeleri, her suçlama maddesi için oybirliğiyle karar vermek zorunda, aksi takdirde hakim çıkmaza girildiğine karar verebilir ve dava düşebilir.

Jürinin karar sürecinin ne kadar süreceği belirsiz. Ancak uzmanlar, davanın önemi göz önüne alındığında, heyetin kararının gelecek haftaya kadar sürüklenmesinin mümkün olduğunu belirtiyorlar.

Trump: "Bu suçlamaları rahibe teresa bile yenemezdi"

Bu arada, jüri heyeti müzakerelerini sürdürürken, hakim Trump'a mahkeme binasını terk etmemesi talimatını verdi.

Bugünkü duruşmaya katılan oğlu Donald Trump Jr. ve avukatı Alina Habba ile birlikte mahkemeden ayrılan Trump, basın mensuplarına dönerek, "Bu suçlamaları Rahibe Teresa bile yenemezdi" dedi.

Trump, davanın seçimle ilgili olduğunu ve Biden hükümeti tarafından siyasi amaçlarla açıldığını savundu. "Burada yaşananlar, daha önce hiç görülmemiş bir siyasi silahlanma seviyesine ulaştı ve buna izin verilmemeli" dedi.

Trump'ın "Sus Payı" davası

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığı tarafından, oyuncu Stormy Daniels'e yasa dışı "sus payı" ödenmesi iddialarıyla suçlandı.

Trump, 4 Nisan 2023'te New York'ta "sus payı" ve ilgili sahtekarlık iddialarıyla hakim karşısına çıktı. Kendisine yöneltilen 34 suçlamayı reddeden Trump, iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelendirdi ve bunları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtti.

Trump, Amerikan tarihinde suçlamalarla yargılanan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti.