Trump’ın tarife hamlesi küresel piyasaları sarsıyor: Yeni kriz kapıda mı?

ABD’nin ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelerle ilgili haberler, piyasaların yönünü belirlemede etkili olmaya devam ediyor. Trump’ın geçen hafta çelik tarifelerini artıracağını duyurması ve Çin’e yönelik sert söylemleri, küresel risk algısını artırdı. Oval Ofis’te konuşan Trump, Çin’in anlaşmanın büyük bir kısmını ihlal ettiğini belirterek, Başkan Şi ile görüşeceğini ve sorunu çözmeye çalışacağını söyledi. ABD basınında, Trump’ın Çin’i suçlamasının ardında, kritik madenlerin ihracatı konusunda Çin’in taviz vermemesi olduğu belirtildi. Ayrıca, Trump yönetiminin Çin’e yönelik teknoloji kısıtlamalarını genişletmeyi planladığına dair haberler dikkat çekti. Analistler, tarifelerin küresel ekonomide temel bir belirsizlik unsuru olmaya devam ettiğini, ABD’nin değişken tarife politikalarının yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini ifade etti.

Trump, çelik tarifelerinin yüzde 50’ye çıkarılacağını duyurdu. Pennsylvania’daki US Steel tesisinde konuşan Trump, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükselteceğini açıkladı. Trump, 10 Şubat’ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getiren kararnameleri imzalamıştı; bu tarifeler 12 Mart’ta yürürlüğe girmişti. Analistler, çelik tarifelerindeki artışın imalat sanayine olumsuz yansıyabileceğini, otomotivden savunma sanayine kadar geniş bir alanda kullanılan çeliğin artan maliyetlerinin fiyatlamaları etkileyeceğini belirtti.

Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün Fed’in Uluslararası Finans Bölümü’nün 75. Yıldönümü Konferansı’nda yapacağı konuşma, yatırımcıların odak noktası oldu. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve tarifelerin ABD’deki etkilerine dair ipuçlarının aranacağı konuşmada, Powell’ın tarifelerle ilgili hukuki gelişmeler ve ABD politikalarına yönelik yorumları dikkatle izleniyor. Analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceğini, farklı sektörlerdeki tarifelerin kısa vadeli enflasyon beklentilerini etkilediğini vurguladı. Cuma günü açıklanan Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, mayısta yukarı yönlü revize edilerek 52,2’ye ulaştı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 6,5’ten yüzde 6,6’ya yükselirken, uzun vadeli beklenti yüzde 4,4’ten yüzde 4,2’ye geriledi. Fed’in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, nisanda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,5 artarak beklentilere paralel geldi. Para piyasalarında, Fed’in haziran toplantısında faizi sabit tutması beklenirken, eylül ayında faiz indirimine başlama olasılığı yüzde 88 olarak tahmin ediliyor.

Küresel piyasalarda tarife iptal kararı ve büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti

ABD’de endeks vadeli kontratlar negatif bir seyir izliyor. Cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,32 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,13 yükseldi; S&P 500 endeksi ise yatay seyretti. ABD’de endeks vadeli kontratlar haftaya negatif başladı. Tarifelerle ilgili gelişmeler sonrası yatırımcıların daha az riskli varlıklara yönelmesiyle, tahvil piyasalarında cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izlendi; ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,40’a geriledi, şu anda ise yüzde 4,42 seviyesinde. Trump’ın Çin’e yönelik açıklamaları ve çelik tarifelerindeki artış, risk algısını yükselterek altın talebini artırdı. Altın ons fiyatı haftaya yüzde 0,8 artışla 3.317 dolardan başladı. Dolar endeksi 99,3’te yatay seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,4 artarak 64,1 dolara yükseldi.

Avrupa borsaları cuma günü tarife belirsizlikleriyle karışık bir seyir izledi; bugün ise imalat sanayi PMI verileri bekleniyor. Enflasyon ve resesyon ikilemi, Avro Bölgesi’nin ana gündemi olmaya devam ederken, bugünkü verilerin ekonomik gidişat hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Zayıflayan imalat sanayi, resesyon endişelerini desteklerken, tarife gündemi ve ticaret savaşları yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda artan çatışmalarla birlikte, İstanbul’daki görüşmeler Avrupalı yatırımcıların radarında. Cuma günü Almanya’da DAX 40 yüzde 0,27, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,26, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 artarken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 düştü. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar haftaya negatif başladı.

Asya’da, Trump’ın Çin’e yönelik söylemleriyle ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesi piyasalarda negatif bir hava yarattı. Çin ve ABD arasındaki gerilimlerin artabileceği kaygısı risk algısını yüksek tutarken, Çin’de “Dragon Boat” Festivali nedeniyle piyasalar kapalı. ABD’nin çelik tarifelerini artırması, bölgedeki çelik üreticisi şirketlerin hisselerinde satış baskısı yarattı. Japonya’da Nippon Steel’in hisseleri yüzde 1,5, Kobe Steel’in hisseleri yüzde 1,1 düşerken, Güney Kore’de Seah Steel’in hisseleri yüzde 9,6, Dongbu Steel’in hisseleri yüzde 6,5 geriledi. Japonya’da mayıs ayı imalat sanayi PMI 49,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşse de zayıf seyir sürdü. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,3, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 düştü.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 1,65 değer kaybederek 9.019,57 puandan kapandı. VİOP’ta BIST 30 haziran vadeli kontratı, cuma akşam seansında yüzde 0,2 düşüşle 10.210,00 puanda işlem gördü. SPK, açığa satış yasağını ve pay geri alımlarını kolaylaştıran düzenlemeleri 4 Temmuz’a kadar uzattı. Dolar/TL cuma günü yüzde 0,3 artarak 39,2100’dan kapanırken, bugün yüzde 0,1 artışla 39,2590’dan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içi ve dışı imalat sanayi PMI verileri ile Powell’ın açıklamalarının takip edileceğini, BIST 100’de 9.000 ve 8.900’ün destek, 9.100 ve 9.200’ün direnç seviyeleri olduğunu belirtti.

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