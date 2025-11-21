ABD ile İsviçre arasında Trump'ın ikinci dönemi başladığından bu yana süren tarife gerilimi, "sürpriz" bir hediyetle çözüldü.

İsviçreli iş insanlarının iki hafta önceki Beyaz Saray ziyaretinde Trump’a altın kaplama özel bir Rolex saat ve üzerinde İsviçre arması işlenmiş bir altın külçe hediye ettiği öğrenildi.

Bu ziyaretin ardından ticaret görüşmelerinde hızlı bir ilerleme yaşandığı ve Washington’ın İsviçre ürünlerine uyguladığı yüzde 39 ek tarifeyi yüzde 15’e indirme kararı aldığı belirtildi.

İtalya Parlamentosu üyesi ve ülkenin eski Sosyal Güvenlik Enstitüsü Başkanı Pasquale Tridico, Trump'ın İsviçre ithalatına uyguladığı yüzde 39'luk gümrük vergisini yüzde 15'e düşürme kararından haftalar önce hediyeleşme merasimi için konuştu, "tiksiniyorum" dedi.

İsviçre Yeşiller Partisi Başkanı Lisa Mazzone, hediyelerin Trump'ın "yozlaşmış mantığının İsviçre elitini zehirlediğini" gösterdiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, hediyelerle anlaşma arasında herhangi bir bağlantı olmadığını iddia etti: "Başkan Trump'ın karar alma süreçlerini yönlendiren tek özel çıkar, Amerikan halkının çıkarlarıdır" dedi.

Yetkililer, başkanların aldıkları hediyelerin bir kısmını şahsen saklamaya veya satın almaya karar verebileceklerini ancak bunların vergilendirilebileceğini de eklediler.