Trump’ın tarifeleri Asya’yı karıştırdı: Borsalar ne olacak? (16 Mayıs 2025)

ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimi bir süreliğine hafiflese de, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” politikasıyla uyguladığı ekonomi ve ticaret politikalarının etkilerine dair belirsizlikler devam ediyor.

Japonya ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,7 daralarak beklentilerin oldukça üzerinde küçüldü. Piyasa tahminleri, Japonya ekonomisinin yüzde 0,3 küçüleceğini öngörüyordu.

Bu verilerin ardından BoJ Üyesi Toyoaki Nakamura, ABD tarifelerindeki belirsizlik nedeniyle faiz artırımlarına ara verilmesi gerektiğini belirtti. Nakamura, Bankanın, ABD ticaret politikalarındaki yüksek belirsizliğin şirket ve hane halkı faaliyetlerini nasıl etkileyebileceğine dikkat ederek para politikasını “temkinli” yönetmesi gerektiğini vurguladı.

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Diğer yandan, Japonya’da sanayi üretimi martta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1 artış gösterdi.

Ayrıca, Çinli teknoloji devi Alibaba’nın gelirleri, yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 7 artarak 236,5 milyar yuana (32,6 milyar dolar) ulaştı. Şirketin bulut bilişim birimi Cloud Intelligence’ın gelirleri yüzde 18 artarak 30,1 milyar yuana (4,18 milyar dolar) yükseldi.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi sabit kalarak 37.758, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselerek 2.626 puandan kapandı.

Şu anda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.365, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 23.360 puandan işlem görüyor. Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 82.245 puanda bulunuyor.

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