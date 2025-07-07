Trump’ın tarifeleri demiri eritti

Demir cevheri fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın BRICS ülkelerine yönelik ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulama tehdidinin ardından gerilemeye devam etti. Pazartesi günü demir cevheri vadeli işlemleri ton başına yaklaşık 731,5 Çin yuanı seviyesine düştü. Bu düşüş, üst üste ikinci günlük kayıp olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, Trump’ın politikalarının küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve sanayi emtialarına olan talebi zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Trump'tan BRICS ülkelerine açıktan tehdit

Geçen hafta Çin’deki fiyat rekabetini azaltmak ve deflasyonist baskıları önlemek amacıyla demir cevheri fiyatları üç ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Çin Merkez Finans ve Ekonomi Komisyonu, aşırı fiyat kırmayı engellemek için demir-çelik sektöründe daha sıkı denetim çağrısında bulundu. Çin’in çelik sektörü düşük kar marjları ve fazla kapasite sorunlarıyla mücadele ediyor.