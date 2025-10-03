Trump'ın tehditli çağrısına Hamas'tan yanıt!

Reuters'ın geçtiği ve Al Jazeera'ya dayandırdığı geçtiği habere göre, Hamas, Trump'ın Gazze Planına dair yanıtını arabuluculara iletti. Trump'ın Gazze'de yeni dönem planına ilişkin Hamas'ın yanıtı bekleniyordu.

"HAMAS TEKLİFİ KABUL ETTİ"

Hamas, Trump'ın teklifine şu yanıtı verdi:

"Savaşı sona erdirmek, yardım girişine izin vermek, işgali reddetmek ve yerinden edilmeyi önlemek için Arap, İslam dünyası, uluslararası taraflar ve Trump’ın çabalarını takdir etmekteyiz.

Saha koşulları sağlandığında, Trump’ın değişim formülü çerçevesinde hayatta olan ve hayatını kaybeden tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul etmekte ve derhal müzakerelere hazır olduğumuzu bildirmekteyiz.

Gazze’nin yönetimini, ulusal mutabakata dayalı ve Arap/İslam desteğine sahip bir Filistinli teknokrat heyetine devretmeyi kabul etmekteyiz.

Trump’ın teklifindeki diğer konular (Gazze’nin geleceği, Filistin hakları) daha geniş bir ulusal tutum ve uluslararası hukuki çerçeve gerektirmektedir."

"HAMAS İÇİN SON BİR ŞANS VERİLECEK" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da barışın bir şekilde gerçekleşeceğini belirtti.

Trump, “Masum tüm Filistinlilerden, gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmaları için Gazze’nin daha güvenli bölgelerine derhal gitmelerini istiyorum. Orada onları bekleyenler tarafından iyi şekilde gözetilecekler. Hamas için son bir şans verilecek" ifadelerini kullandı.