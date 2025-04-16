Trump’ın Türkiye’ye gelmeme nedenini açıkladı! “Dımdızlak ortada kalırsın” diyen ünlü gazeteci…

“ABD ve Türkiye arasında ziyaret olacak mı?” sorusu gündemde merak edilen soruların başında geliyor. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Trump'ın, Orta Doğu'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Türkiye'ye de gelebileceği iddialarına ilişkin en güvenilir kaynağından aldığı bilgiyi paylaştı. Altaylı, "Trump'ın Türkiye'ye verdiği mesaj açık. Sokak hareketleri sürdükçe ve bu siyasi durum devam ettikçe Türkiye'ye gelmem mesajı iletilmiş" ifadelerini kullandı.

FİDAN: BU KONULARDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Orta Doğu'ya yapacağı ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Bakan Fidan, Erdoğan ile Trump'ın bir araya gelmelerine ilişkin kesinleşen bir hususun olmadığının altını çizerek, "Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi, Amerika'da mı olacak, ne zaman olacak, bunlar halihazırda bakanlıklarımız arasında çalışması devam eden konular" demişti.

ALTAYLI: SOKAK HAREKETLERİ SÜRDÜKÇE GELMEK İSTEMİYOR

“Trump ve Erdoğan görüşmesi olacak mı?” sorusuna ilişkin ünlü gazeteci Fatih Altaylı, çarpıcı bir bilgi paylaştı. İmamoğlu protestolarını işaret eden Altaylı, “Amerikalı bir kaynağımla konuştum, kaynağıma güveniyorum. Trump, Türkiye'de bu siyasi durum ve sokak hareketleri sürdükçe gelmek istemiyor. İktidar, Amerika'dan bir şeyler için izin almış olabilir. Ama Amerika'ya güvenmeyeceksin. Amerika adamı dımdızlak ortada bırakır” ifadelerini kullandı.