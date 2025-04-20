Trump'ın Ukrayna'yı şok edecek planı ortaya çıktı! Savaş sona mı eriyor?

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışlarına dair çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Washington yönetimi, Moskova ile Kiev arasında olası bir barış anlaşmasının parçası olarak, 2014’te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’ı fiilen Rus toprağı olarak tanımayı masaya yatırdı. Bu öneri, Ukrayna’nın hak iddia ettiği diğer bölgelerin statüsüyle birlikte müzakerelerin merkezinde yer alıyor.

ÇATIŞMALARI DONDURMA VE YAPTIRIMLARI HAFİFLETME PLANI

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, ABD’nin geçtiğimiz Perşembe günü Avrupalı müttefiklerine bir öneri sunduğunu belirtti. Öneri, mevcut cephe hattında çatışmaların dondurulmasını ve buna paralel olarak Rusya’ya uygulanan yaptırımların kademeli olarak hafifletilmesini içeriyor. Planın en tartışmalı noktası ise Kırım’ın statüsü ve Ukrayna’nın hak iddia ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin geleceği.

ABD’nin üst düzey müzakerecisi Steve Witkoff, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, “Görüşmelerin seyri, bu bölgelerin statüsüne bağlı olacak,” dedi. Witkoff’un açıklaması, Kırım ve diğer bölgelerin barış sürecinde kilit bir rol oynayacağını doğruladı.

TRUMP VE RUBİO’DAN DİPLOMATİK BASKI SİNYALİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son açıklamalarında barış sürecinde hızlı bir ilerleme sağlanamazsa Washington’un desteğini çekebileceği sinyalini verdi. Bu, Ukrayna üzerindeki diplomatik baskının artabileceği şeklinde yorumlandı. Trump yönetiminin, uzun süren savaşın ekonomik ve siyasi maliyetlerinden kaçınmak için barış görüşmelerine hız kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor.

MOSKOVA’NIN ŞARTLARI SERT

Rusya, barış görüşmelerinde sert bir tutum sergiliyor. Moskova, Ukrayna’nın toprak taleplerinden vazgeçmesini ve şu anda Rusya’nın kontrolündeki bölgelerden askerlerini çekmesini talep ediyor. Ayrıca, NATO’nun doğuya genişleme planları ve Ukrayna’nın ittifaka üyelik girişimleri, Rusya’nın “kırmızı çizgileri” arasında yer alıyor. Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması, Moskova’nın uzun süredir savunduğu bir pozisyon.