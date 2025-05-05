Trump'ın yeni hamlesi belli oldu! Gözünü film sektörüne dikti

Düzenleme: Kaynak: AA
Trump'ın yeni hamlesi belli oldu! Gözünü film sektörüne dikti

Koltuğa oturur oturmaz getirdiği ve her gün değiştirdiği gümrük vergileri ile piyasaları alt üst eden ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni hamlesinin Hollywood gelirlerini artırmak ve yabancı filmlere yüksek vergi getirmek olduğu ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi hamleleri devam ediyor. Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Amerika'daki film endüstrisinin çok hızlı bir şekilde "öldüğünü" belirtti.

Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD'den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunduğuna işaret eden Trump, "Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bunun diğer ülkelerin kasıtlı bir çabası olduğunu ve bu nedenle ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurgulayarak, tüm bunların yanında bunun bir mesaj ve propaganda da olduğunu kaydetti.

"YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ DERHAL BAŞLATIYORUM"

ABD Başkanı Trump, "Bu nedenle Ticaret Bakanlığına ve ABD Ticaret Temsilciliğine, yabancı ülkelerde üretilen ve ülkemize gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini derhal başlatma yetkisi veriyorum. Filmlerin yeniden Amerika'da yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Trump'ın yeni hamlesi belli oldu! Gözünü film sektörüne dikti
Trump'ın yeni hamlesi belli oldu! Gözünü film sektörüne dikti
İsrail binlerce yedek askeri göreve çağırdı
İsrail binlerce yedek askeri göreve çağırdı
Husumetlisinden kaçan 17 yaşındaki genç sığındığı kafede vuruldu
Husumetlisinden kaçan 17 yaşındaki genç sığındığı kafede vuruldu
Ayşe Ateş'ten Özgür Özel'e saldırıya sert tepki! 'Cezasızlığın verdiği cesaretle...'
Ayşe Ateş'ten Özgür Özel'e saldırıya sert tepki! 'Cezasızlığın verdiği cesaretle...'
2 motosiklet çarpıştı! Annenin feryadı yürek dağladı
2 motosiklet çarpıştı! Annenin feryadı yürek dağladı