Trump'ın yeni rakibine iki kez bağış yaptığı ortaya çıktı

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için geri sayım sürerken dengeleri değiştirebilecek bir gelişme yaşandı. Daha önceki açıklamalarında seçim yarışından çekilmeyeceğini açıklayan Başkan Biden, seçimda aday olmayacağını duyurdu. Biden, Demokratların adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i işaret etti. Demokratların tam destek verdiği Harris seçime kazanmak için gireceğini söyledi.

Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Trump ise flaş karar sonra yaptığı ilk açıklamada “Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak” dedi.

RAKİBİNE 2 DEFA BAĞIŞ YAPMIŞ

Harris’in seçimde Trump’a karşı ne yapacağı merak konusu olurken çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. ABD basınında çıkan bilgilere göre Trump, daha önce Harris’e 2 defa bağış yaptı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, finansal kayıtlar, Trump'ın Harris'e 2011'de 5 bin dolar, 2013'te ise 1000 dolarlık bağış yaptığını gösteriyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump'ın başkanlığı öncesinde, Harris'e California başsavcılığı için yürüttüğü kampanyalara bağışları sosyal medyada da gündem olurken, uzmanlar Trump'ın, iş insanı olarak Demokrat Parti'ye yaptığı eski bağışlarının olağan bir durum olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da 2014'te Harris'in kampanyasına 2 bin dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan, The Sacramento Bee gazetesinin 2020'deki haberinde, Trump'ın ABD başkanlığı için adaylığını açıkladığı 2015'te, Harris'in söz konusu bağışları insan hakları savunucusu bir vakfa bağışladığı belirtilmişti.