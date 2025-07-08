Trump'ın yeni tarifesi bakır piyasasını sarstı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump'ın yeni tarifesi bakır piyasasını sarstı

ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri küresel bakır piyasalarını sarstı. Analistler, kararların küresel büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

ABD vadeli bakır fiyatları, üst üste üç gün süren düşüşün ardından salı günü pound başına 5 doların altında kaldı. Fiyatlardaki gerilemede, Beyaz Saray’ın son gümrük tarifesi açıklamaları etkili oldu. Başkan Donald Trump, Japonya ve Güney Kore gibi ihracat odaklı 14 ülkeye yüzde 25 oranında yeni vergiler uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, karşılıklı tarifeler için tanınan sürenin 9 Temmuz'dan 1 Ağustos’a uzatıldığını belirtti.

Trump'tan BRICS ülkelerine açıktan tehditTrump'tan BRICS ülkelerine açıktan tehdit

Trump, BRICS ülkelerinin politikalarıyla uyumlu hareket eden ülkelere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanabileceği tehdidinde de bulundu. Bu açıklamalar, küresel ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği ve sanayi metallerine olan talebin azalabileceği yönünde endişeleri artırdı.

Geçen hafta arz sıkıntısı ve ithalat vergilerinden kaçınmak isteyen ihracatçıların sevkiyat hızını artırmasıyla fiyatlar üç ayın zirvesine ulaşmıştı.

ic-resim-psd-6.jpg

Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında geriledi (8 Temmuz 2025)
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Alman ekonomisi adına en kötü senaryo gerçek oldu
Alman ekonomisi adına en kötü senaryo gerçek oldu
Özgür Özel konuşuyor: Şehidimizin verdiği bursu biz vereceğiz
Özgür Özel konuşuyor: Şehidimizin verdiği bursu biz vereceğiz
Suç örgütlerinin gelirlerini aklayanlara dev operasyon: Aralarında banka çalışanları da var
Suç örgütlerinin gelirlerini aklayanlara dev operasyon: Aralarında banka çalışanları da var
Ziya Erdal Sivasspor'a veda etti! "Vefasızlık edenler..."
Ziya Erdal Sivasspor'a veda etti! "Vefasızlık edenler..."