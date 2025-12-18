ABD'de vize, oturum ve vatandaşlık alma prosedürleri giderek zorlaşırken New York Times (NYT), sonradan vatandaşlık alan göçmenleri korku ve belirsizliğe sürükleyen yeni bir iddia ortaya attı. Gazetenin iddiasına göre, ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılına yönelik yönergelerde sonradan vatandaşlık alanlara yönelik vatandaşlıktan çıkarma davalarının artırılması talimatını verdi.

NYT, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCIS) gönderilen yeni yönergeleri inceledi. Buna göre, Trump yönetiminin, USCIS'in saha ofislerine gönderdiği yönergelerde, 2026 mali yılında "Göçmenlik Davaları Ofisi'ne ayda 100-200 vatandaşlıktan çıkarma davası sunmalarını" istediği öne sürüldü.

120'DEN FAZLA DAVASI AÇILDI

NYT'nin haberinde yer verilen ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2017'den bugüne kadar sadece 120'den fazla vatandaşlıktan çıkarma davası açıldı.

USCIS Sözcüsü Matthew J. Tragesser, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "USCIS'in sahtekarlıkla mücadele politikasının, özellikle önceki yönetim döneminde, yasa dışı yollarla ABD vatandaşlığı elde edenlere öncelik vermeyi içerdiği bir sır değil. Vatandaşlık sürecinde yalan söyleyen veya kendilerini yanlış tanıtan kişiler için vatandaşlıktan çıkarma işlemlerini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA KİŞİ KORKU VE BELİRSİZLİK İÇİNDE

Eski bir USCIS yetkilisi Sarah Pierce de "Vatandaşlıktan çıkarma davalarına keyfi sayısal hedefler koymak, vatandaşlığın iptalini siyasallaştırma riskini taşır. Son yıllardaki toplam yıllık vatandaşlıktan çıkarma sayısının 10 katı daha yüksek aylık kotalar talep etmek, ciddi ve az kullanılan bir aracı, 'kör bir araca' dönüştürüyor ve milyonlarca vatandaşlığa kabul edilmiş Amerikalı için gereksiz korku ve belirsizliği körüklüyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, ülkede yaklaşık 26 milyon vatandaşlığa kabul edilmiş ABD'li bulunuyor. USCIS istatistiklerine göre de geçen yıl 800 binden fazla yeni vatandaş yemin etti.