Trump'tan bomba açıklama: 'Rusya-Ukrayna anlaşması bu hafta olabilir!'

Ayrıca İran ile müzakerelerin olumlu gittiğini ve ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu söyledi.

TRUMP: "ANLAŞMA BU HAFTA OLABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen Paskalya töreninde, Rusya-Ukrayna süreci hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Bir gazetecinin "Rusya ile Ukrayna arasında bu hafta bir anlaşmaya varılma ihtimali var mı?" sorusuna Trump, "Evet var. Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek" yanıtını verdi.

İRAN MÜZAKERELERİ VE EKONOMİK DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Trump, İran ile yapılan müzakerelerin de olumlu ilerlediğini belirterek, "İran'la çok iyi görüşmeler yaptık" dedi. ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu vurgulayan Trump, Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusunda da yakın zamanda anlaşmaya varılacağını öngördü. "Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR

18 Nisan'da yaptığı açıklamada hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya seslenen Trump, anlaşmanın hızlı bir şekilde yapılmasını istediğini belirtmişti. "Bunu hızlı bir şekilde halletmek istiyoruz, (anlaşmanın yapılması için) spesifik bir gün sayısı yok ama hızlıca bu savaşın bittiğini görmek istiyoruz. Rusya-Ukrayna görüşmeleri şu anda sonuca doğru yaklaşıyor. Bu anlaşmayı yapmak için gerçekten iyi bir şansımız var" demişti. İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için çalıştığını da vurgulayan Trump, "İran, nükleer silaha sahip olamaz, eğer nükleer silaha sahip olurlarsa, hepiniz çok mutsuz olacaksınız ve hayatınız büyük bir tehlike altında olacak" ifadelerini kullanmıştı.