Trump'tan Çin ile buzları eritecek hamle!

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak 2025'teki yemin törenine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i davet etmesi dikkat çekti. Daha önceki başkanlık döneminde Trump ile Çin arasında rekabet savaşları yaşanmıştı.

TRUMP'TAN BEKLENMEDİK DAVET

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin galibi Donald Trump, görevi devralmaya hazırlanıyor. ABD medyasındaki haberlere göre Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak 2025'te düzenlenecek yemin törenine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i davet etti. Davetin Trump'ın seçim zaferinden kısa bir süre sonra Kasım ayında gönderildiği belirtildi. Çin liderinin daveti kabul edip etmediği bilinmiyor.

Trump'ın yemin törenine Xi'nin yanı sıra Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da davet edildiği, Macar liderin katılıp katılmamayı "hala düşündüğü" ifade edildi.

ÇİN'E EK YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ KARARI ALMIŞTI

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Çin'den ABD'ye giren tüm ürünlere herhangi bir ek tarifenin üzerine yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ REKABET SAVAŞI YAŞANMIŞTI...

2018 yılında başkanlık yaptığı dönemde Trump, 200 milyar dolar değerdindeki Çin ürünlerine uygulanan gümrük vegilerinin ikiye katlanacağını, kısa bir süre içinde de yeni vergi konacağını açıklamış hemen arkasından Çin ise ABD'den ithal edilen 60 milyar dolar değerindeki ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yükselterek misilleme yapmıştı. Bu durum ABD ile Çin arasındaki rekabet savaşını gösterdi.