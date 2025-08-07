Trump’tan çip ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Sekreteri Scott Bessent, ABD Ticaret Sekreteri Howard Lutnick ve teknoloji firması Apple’ın CEO’su Tim Cook ile birlikte Beyaz Saray’da basın açıklaması yaptı.

Apple ve benzeri firmaların "evlerine döndüğünü" dile getiren Trump, ABD’nin arzuladığı şeyin de bu olduğunu belirtti.

Trump, "Çipler ve yarı iletkenlere çok yüksek bir gümrük harcı uygulayacağız. Fakat Apple gibi firmalar için güzel haber şu: Eğer ABD’de üretim yapıyorsanız ya da kesin olarak üretim taahhüdü verdiyseniz, hiçbir ücret alınmayacak. Yani başka bir ifadeyle, herhangi bir ödeme talep etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Vergi kolaylığı sayesinde birçok şirketin farklı ülkeleri bırakıp ABD’ye yöneldiğini belirten Trump, "Yani şunu yineleyeyim: ABD’ye gelen tüm çipler ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında bir gümrük harcı uygulanacak. Ancak ABD’de üretim gerçekleştiriyorsanız, bu vergi geçerli olmayacak" dedi.

Henüz geniş çapta üretim yapmaya başlamamış ya da istihdam sağlamamış firmaların bile vergiden muaf olacağını vurgulayan Trump, "Eğer inşa sürecindeyseniz ya da yapım aşamasındaysanız, yine de bu vergiyi ödemeyeceksiniz" diye konuştu.