Trump'tan çok tartışılacak Türkiye hamlesi!

Trump, Amerikan şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergilerine karşı gümrük tarifeleri dahil karşılık verici adımların değerlendirilmesi talimatını vermesi çoğu ülkeyi yakından ilgilendiriyor. Dijital hizmet vergisi, Türkiye'de de beş yıldır toplanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergileri gibi yabancı hükümetler tarafından getirilen vergilere karşı tarifeler dahil olmak üzere karşılık verici adımların değerlendirilmesine yönelik bir karara imza attı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Amerikan şirketlerini yurt dışındaki "zorbalıklardan" korumak için bir kararı imzaladığı aktarıldı

DİĞER ÜLKELERİ SORUŞTURMA TALİMATI VERİLDİ

Türkiye'yi de yakından ilgilendiren kararda, Trump yönetiminin, Amerikan şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergileri, para cezaları, uygulamalar ve politikalar gibi yabancı hükümetler tarafından getirilen vergilere karşı tarifeler gibi karşılık verici adımları değerlendireceği kaydedildi.

Yabancı hükümetlerin Amerika'nın vergi tabanını kendi çıkarları için kullanmasına izin vermeyeceği vurgulanan açıklamada, söz konusu kararla, ABD Ticaret Temsilciliğine, Trump'ın ilk döneminde başlatılan dijital hizmet vergilerine ilişkin soruşturmaları yenileme ve Amerikan şirketlerine karşı ayrımcılık yapan dijital hizmet vergilerini kullanan diğer ülkeleri soruşturma talimatı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Amerikan şirketlerinin Avrupa Birliğindeki (AB) tüketicilerle nasıl etkileşim kuracağını belirleyen Dijital Piyasalar Yasası ve Dijital Hizmetler Yasası gibi düzenlemelerin, yönetim tarafından mercek altına alınacağı aktarıldı.

TÜRKİYE’DEN DE BU VERGİLER ALINMIŞTI

Büyük teknoloji şirketlerini ilgilendiren dijital hizmet vergisi, Türkiye'de Mart 2020'de alınmaya başlanmıştı. Vergi, Türkiye’de dijital hizmetlere ilişkin elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avro'nun üzerinde olanları ilgilendiriyor. Bu vergi kapsamında beş yılda Türkiye'de 41,3 milyar TL alındı.