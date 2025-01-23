Trump'tan dikkat çeken açıklama: Rusları seviyorum ama savaş durdurulmazsa...

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna savaşına yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Rusya’ya zarar vermek istemiyorum. Rus halkını seviyorum ve Başkan (Vladimir) Putin ile her zaman çok iyi bir ilişkim oldu – bunu, Radikal Sol’un ‘Rusya, Rusya, Rusya’ yalanına rağmen başardım. Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’nı kazanmamıza yardımcı olduğunu ve bu süreçte neredeyse 60 milyon can kaybettiğini asla unutmamalıyız.

Tüm bunlar bir yana, ekonomisi çökmekte olan Rusya’ya ve Başkan Putin’e çok büyük bir iyilik yapacağım. Şimdi bir uzlaşmaya varın ve bu saçma savaşı durdurun! Durum sadece daha da kötüleşecek. Eğer bir ‘anlaşma’ yapmazsak – ve çok yakında yapmazsak – Rusya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne ve diğer katılımcı ülkelere satılan her şeye yüksek vergiler, tarifeler ve yaptırımlar uygulamaktan başka seçeneğim kalmayacak.

Bu savaş, ki ben başkan olsaydım asla başlamazdı, artık sona ermeli! Kolay yoldan ya da zor yoldan yapabiliriz – ve kolay yol her zaman daha iyidir. Artık bir ‘anlaşma’ yapmanın zamanı geldi. Daha fazla can kaybı yaşanmamalı!!!’’

Trump, seçim kampanyası döneminde Ukrayna savaşını 24 saat içerisinde bitirebileceğini ileri sürmüştü. Ardından yaptığı açıklamalarda Trump, bir anlaşmaya varmanın 24 saatten uzun sürebileceğini de ifade etmişti.

Trump’ın Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda 60 milyon can kaybettiği yönündeki açıklaması da tartışmalara neden oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında ölen Sovyet vatandaşlarının sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte tahminler 27 milyon civarında.