Trump'tan doktor Mehmet Öz'e görev

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, yeni dönemde kuracağı 'A Takımı'na yapacağı atamaları açıklamaya devam ediyor.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Dr. Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü'ne aday gösterdiğini duyurdu. Trump, Amerika'nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla başa çıkmak için Dr. Öz'den daha nitelikli bir doktor olmadığını belirtti. Ayrıca, Dr. Öz'ün Harvard Üniversitesi'nde başlayan eğitim hayatı ve başarılı kariyerine atıfta bulunarak, Öz'ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözebileceğini vurguladı.

Medicare, ABD'de 65 yaş ve üzeri yaşlılar için sağlık hizmeti sunan federal bir sağlık sigortası programıdır. Medicaid ise düşük gelirli bireylere sağlık sigortası sağlayan, federal hükümet ile eyaletler arasında ortaklaşa yürütülen bir programdır. 2023 yılı itibariyle ABD federal hükümeti, Medicaid programı kapsamında 860 milyar dolar, Medicare kapsamında ise 848 milyar dolar harcama yapmıştır.