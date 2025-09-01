Trump'tan dünya rekoru olabilecek karar! ABD'den kaçışlar başladı

Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sert önlemleri, birçok ülkeye karşı düşmanca tutumu ve Haziran 2025'te devreye giren 19 ülkeye yönelik seyahat yasağı, ABD'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında keskin bir düşüşe yol açtı. Ulusal Seyahat ve Turizm Ofisi verilerine göre, Mart 2025'te uluslararası ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11,6 azaldı. Batı Avrupa'dan gelenler %17, Kanada'dan ise %20 geriledi. Bu düşüş, pandemi sonrası toparlanmayı baltaladı ve ABD'yi, 184 ülke arasında turizm gelirinde düşüş yaşayan tek ülke konumuna getirdi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), 2025'te 12,5 milyar dolarlık kayıp öngörürken, bazı analizler toplam kaybı 29 milyar dolara çıkarıyor.

ABD Mahkemesi Trump’ı yasadışı buldu

250 DOLARLIK VİZE ÜCRETİ SEKTÖRÜ ÇÖKERTME TEHDİDİ

Temmuz 2025'te yasalaşan "One Big Beautiful Bill Act" (OBBBA) ile ekim ayında yürürlüğe girecek 250 dolarlık "vize bütünlüğü ücreti", non-immigrant vizelere (turist, iş, öğrenci) sahip ziyaretçileri hedef alacak. Bu ücret, mevcut vize masraflarına (örneğin, 185 dolarlık MRV ücreti) eklenerek toplam maliyeti 442 dolara çıkaracak ve enflasyona göre her yıl artacak. ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), ücretin vize ihlallerini (overstay) önlemek için bir "güvenlik depozitosu" olduğunu savunurken, iade süreci belirsiz. Vize süresi sonunda tam uyum sağlanırsa (örneğin, 5 günden fazla kalmama) iade edilebilecek, ancak yıllarca süren vizelerde bu süreç karmaşıklaşacak. Vize muafiyet programındaki ülkeler (Avrupa, Japonya, Avustralya gibi 42 ülke) ve çoğu Kanadalı etkilenmeyecek, ancak Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerden gelenler için ek yük olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın vize ücreti ile ilgili aldığı karar sonrası ABD'de vize için alınan vergi ücretinin dünyadaki en yüksek vergi ücretinin olacağı belirtildi.

ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken açıklama! 14 günlük süreyi duyurdu

SEYAHAT SEKTÖRÜNDE ALARM ZİLLERİ

ABD Seyahat Derneği (USTA), ücretin ziyaretçi maliyetlerini %144 artıracağını belirterek, "gereksiz bir engel" olarak nitelendirdi. Turizm Ekonomisi firması, ücretin devreye girmesiyle ziyaretçi sayısının %3-12 azalacağını, 15 bin iş kaybı ve 11 milyar dolarlık ekonomik darbe yaşanacağını hesapladı. Zaten Brand USA'nın bütçesi 100 milyondan 20 milyona kesildi; hava yolu şirketleri (Air France, British Airways) ABD seferlerini azaltıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyatları öncesi bu ücret, milyonlarca turisti caydırabilir. USTA Başkanı Geoff Freeman, "Bu ücret, ABD'yi dostane bir destinasyon olmaktan çıkarıyor" dedi. Kanada ve Avrupa'da boykot çağrıları artarken, Meksika ve Çin gibi ülkeler turistleri kendi topraklarına çekiyor.

EKONOMİK VE DİPLOMATİK YANSIMALAR

Trump'ın gümrük vergileri, sınırda cihaz aramaları ve sosyal medya denetimleri, yabancıların ABD'yi "güvensiz" görmesine neden oldu. Norveç ve Danimarka gibi ülkeler seyahat uyarılarını güncelledi. Avrupalı turistler Hawaii veya New York yerine Avrupa içi turları tercih etti. Turizm Ekonomisi Başkanı Adam Sacks, "Politikalar ve retorik, ziyaretçileri uzak tutuyor; bu düşüş 2029'a kadar sürecek" uyarısında bulundu. ABD ekonomisi için yıllık 169 milyar dolara inen uluslararası harcama, oteller, restoranlar ve perakendeyi vuracak. Uzmanlar, ücretin iptali veya ertelenmesini talep ederken, DHS "göçmenlik bütünlüğünü güçlendiriyor" savunmasında. Seyahat sektörü, acil politika değişikliği çağrısında bulundu.