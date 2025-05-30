Trump’tan Elon Musk açıklaması! 'Yarın son günü olacak'

ELON MUSK, DOGE GÖREVİNDEN AYRILDI: TRUMP’TAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD’li milyarder Elon Musk’ın Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki (DOGE) görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, Truth adlı sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Musk ile birlikte Oval Ofis’te basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.

TRUMP: “O HER ZAMAN BİZİMLE OLACAK”

Donald Trump, açıklamasında 31 Mayıs Cuma günü saat 13:30’da Elon Musk ile birlikte bir basın toplantısı yapacaklarını duyurdu. Paylaşımında Musk’tan övgüyle bahseden Trump, “Bu onun son günü olacak, ama aslında değil. Çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek. Elon harika biri” ifadelerini kullandı.

MUSK GÖREVİNDEN AYRILDIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına Ocak ayında Trump tarafından getirilen Elon Musk, görevinden ayrıldığını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Musk, “Özel Hükümet Görevlisi olarak belirlenen görev sürem sona ererken, israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump’a teşekkür etmek istiyorum. DOGE misyonu hükümet genelinde bir yaşam tarzı haline geldikçe daha da güçlenecek” sözlerine yer verdi.

FEDERAL HARCAMALARI AZALTMA HEDEFİYLE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Elon Musk, Ocak ayında Trump yönetimine katılarak, ABD federal bütçesindeki harcamaları 2 trilyon dolardan 1 trilyon dolara, daha sonra da 150 milyar dolara indirme hedefiyle çalışmalara başlamıştı. Ancak Musk’ın devlet dairelerini yeniden yapılandırmaya yönelik girişimleri, bazı üst düzey Trump yönetimi yetkilileriyle görüş ayrılıklarına neden olmuştu.

PROTESTOLAR VE DESTEKLER BİRARADA GELDİ

Musk’ın görev süresi boyunca yürüttüğü politikalar ve Trump’a verdiği açık destek, kamuoyunda farklı tepkilerle karşılandı. Özellikle bazı gruplar, Musk’ın politik duruşunu ve görev sürecindeki uygulamalarını protesto etti.