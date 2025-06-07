Trump’tan Elon Musk’a çok sert tehdit: Sonuçları ciddi olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump’tan Elon Musk’a çok sert tehdit: Sonuçları ciddi olacak

ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı Elon Musk'ın, Cumhuriyetçilerin bütçe teklifine karşı çıkan Demokrat adaylara olası bir mali destekte bulunması halinde "çok ciddi sonuçlarla" karşılaşacağı yönünde net bir uyarıda bulundu.

Trump ayrıca, Musk'ı Başkanlık makamına saygısızlık etmekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir röportajda, teknoloji dünyasının önde gelen ismi Elon Musk'a yönelik üstü kapalı olmayan bir tehdit savurdu.

Trump, Musk’ın Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan ve vergi indirimleri ile harcama kesintilerini içeren bütçe taslağına karşı duran Demokrat Parti adaylarını finanse etme ihtimaline ilişkin bir soru üzerine sert bir tavır sergiledi.

Musk'ın böyle bir adım atması durumunda yaşanacakları net bir dille ifade eden Trump, “Bunu yaparsa, çok ciddi sonuçlarla karşılaşacak” dedi.

İLETİŞİM KÖPRÜLERİNİ ATTI: "ONUNLA KONUŞMAYACAĞIM"

Başkan Trump, açıklamalarında Elon Musk ile kişisel ilişkisinin de sona erdiğini ima etti. Aralarındaki etkileşimin bittiğini düşündüğünü belirten Trump, gelecekte Musk ile herhangi bir diyalog kurmayı planlamadığını vurguladı.

Bu konudaki kesin tavrını, “İşlerim çok fazla. Onunla konuşmayacağım” sözleriyle noktaladı.

"BAŞKANLIK MAKAMINA SAYGISIZLIK" SUÇLAMASI

Trump, röportajda Musk'a yönelik eleştirilerini daha da ileri taşıyarak, onu doğrudan Başkanlık kurumuna saygısızlık yapmakla itham etti. Musk'ın tutumunun kabul edilemez olduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kaydetti:

“O çok saygısız davranıyor. Başkanlık makamına böyle bir tutum kabul edilemez.”

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