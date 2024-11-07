Trump’tan Elon Musk’a üst düzey görev! Seçim zaferinde büyük rol aldı

ABD seçimlerinde Trump, 292 delegeye ulaşarak seçim zaferini resmi olmayan sonuçlara göre garantiledi. Trump’ın zaferi sonrasında gözler kabineye çevrildi. Kabineye ilişkin pek çok kulis bilgileri yabancı basında yer alıyor. Kabinede en çok merak edilen konulardan biri ise Trump, seçim kampanyalarında destek veren milyarder Elon Musk’a kabinede görev verecek mi? sorusu oldu. İddiaya göre, Trump, Musk’a kabinede ikinci danışman olarak görev vermesi bekleniyor.

Ocak ayında Beyaz Saray'a dönmesi beklenen eski ABD başkanı Donald Trump, henüz yeni kabinesiyle ilgili resmi görüşmelere girmedi. Yönetiminde rol alabilecek birkaç isim hakkında spekülasyonlar ve kulis bilgileri ise paylaşılıyor.

TRUMP KAZANDI, KABİNE İDDİALARI…

Dün yapılan ABD seçimlerinde Donald Trump, 292 delege elde ederken Kamala Harris 226 delegeye ulaştı. 270 delegeyi geçen Trump, resmi olmayan sonuçlara göre, ABD’nin 47. başkanı oldu. Trump’ın zaferi sonrası kabine iddiaları yabancı basında konuşulmaya başlandı.

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MUSK’A YENİ GÖREV

Seçim öncesi, çoğu mitingde Trump’a destek veren Elon Musk’ın ise seçimdeki rolü zaferde etkili olduğu belirtiliyor. Bu noktada Trump’ın yeni dönemde kabinede Musk’a görev verecek mi? sorusu da merak ediliyor. Trump, Musk için bir kabine rolünü dışlamış gibi görünüyor, ancak teknoloji milyarderinin yönetiminde belirtilmemiş bir rol üstlenmesini istediğini söyledi. Kampanya sürecinde Trump'a güçlü destek veren Musk'ın kabinede ikinci danışman olarak görev alması bekleniyor.

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BOBBY KENNEDY’NİN OĞLUDA KABİNEDE

Suikast sonucu öldürülen Bobby Kennedy'nin oğlu ve JFK'nin yeğeni olan ve başkanlık için bağımsız kampanyası zaman zaman oyların %10'una kadar ulaşan Robert F Kennedy Jr, Cumhuriyetçileri destekledikten sonra Trump'ın kabinesinde bir rol alma şansı olduğuna inanıyor. Kennedy'nin de Trump'ın yeni kabinesinde görev almasına güçlü bir olasılık olarak görülüyor. Medyaya yansıyan haberlerde, Kennedy'nin yeni kabinede sağlık bakanlığı görevine getirilebileceği ya da danışman olarak görev yapabileceği de belirtiliyor.