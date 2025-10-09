Donald Trump, Gazze'deki ateşkese ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür eden Trump, "Erdoğan inanılmaz iş çıkardı." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaların tamamı şu şekilde:

"ERDOĞAN İNANILMAZ İŞ ÇIKARDI"

Gazze'yi yavaşça inşaa edeceğiz. Mısır'a gideceğim, yeni imza atacağız. Gazze konusunda Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ediyorum. Erdoğan inanılmaz iş çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi. Ona çok teşekkür ediyorum. Harika davrandı. Gerçekten inanılmaz bir anla karşı karşıyayız. Rehineleri evlerine götüreceğiz. Muhtemelen Pazartesi ya da Salı. Tüm ülkeler bu korkunç çatışmayı sonlandırdığımız için teşekkür etmeliler.