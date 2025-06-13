Trump'tan 'fırsat verdik' açıklaması: Çok daha kötü olacak

Dünya güne İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ile başladı. İran'ın en büyük şehirlerine yönelik saldırıları sonucu çok sayıda stratejik hedef vuruldu, üst düzey yönetici ve bilim insanı öldürüldü.

Dünyadan İsrail'in saldırılarına tepki gelirken ABD Başkanı Donald Trump, destek açıklaması yaptı.

"DEFALARCA FIRSAT VERDİM"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İran’a defalarca fırsat verdim anlaşma yapmaları için. Bunu başaramadılar. İran anlaşma yapmak zorunda, geriye hiçbir şey kalmadan önce" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın paylaşımı şöyle:

"İran’a defalarca fırsat verdim anlaşma yapmaları için. Bunu başaramadılar.

Bazı İranlı sertlik yanlıları cesurca konuştular, ama başlarına gelecekleri bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü, ve işler sadece daha da kötüleşecek!

Zaten büyük ölüm ve yıkım yaşandı, ama bu katliam, bir sonraki planlanan daha acımasız saldırılarla birlikte son bulması için hâlâ zaman var.

İran anlaşma yapmak zorunda, geriye hiçbir şey kalmadan önce, ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı.

Artık ölüm yok, yıkım yok, sadece yapın, çok geç olmadan."

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