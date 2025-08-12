Trump'tan flaş Çin kararı! Gümrük vergilerini artıran tarifeyi erteledi

Beyaz Saray, Trump’ın Çin’e yönelik artırılmış gümrük vergilerinin ertelenmesine ilişkin kararnameyi mayıs ayında belirlenen sürenin dolmasına saatler kala imzaladığını duyurdu. Çin'e uygulanan yeni gümrük vergilerinin uygulanmasının 10 Kasım’a kadar ertelendiği belirtilen açıklamada, kararın ABD-Çin ticaret dengesizliklerinin giderilmesi, adil olmayan ticaret uygulamalarının son bulması ve iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin ilerlemesi gibi gerekçelerle alındığı belirtildi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin’e yönelik tarifelerin askıya alınma uygulamasını 90 gün daha uzatacak bir kararname imzaladım. Anlaşmanın diğer tüm unsurları aynı şekilde devam edecek” ifadesini kullandı.

Trump yönetimi, 2 Nisan’da Çin’in de aralarında bulunduğu birçok ülkeye ek gümrük vergileri getirdi. Pekin’in misilleme yapmasıyla ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e yükseltti. Çin ise ABD’den ithal ürünlere uyguladığı tarifeyi yüzde 125’e kadar çıkardı.

Tarife geriliminin ardından taraflar, 10-11 Mayıs’ta Cenevre’de ilk müzakere turunu gerçekleştirmiş ve 90 günlük indirim kararı almıştı. Ek gümrük tarifelerine yönelik müzakerelerin ikinci turu haziranda Londra’da, üçüncü turu ise geçen ay Stockholm’de yapılmıştı.