Trump'tan flaş Çin kararı! Gümrük vergilerini artıran tarifeyi erteledi

Kaynak: ANKA
Trump'tan flaş Çin kararı! Gümrük vergilerini artıran tarifeyi erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen mallara yükseltilmiş gümrük vergileri uygulanmasının 90 gün daha ertelenmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararın iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin ilerlemesi amacıyla alındığı bildirildi.

Beyaz Saray, Trump’ın Çin’e yönelik artırılmış gümrük vergilerinin ertelenmesine ilişkin kararnameyi mayıs ayında belirlenen sürenin dolmasına saatler kala imzaladığını duyurdu. Çin'e uygulanan yeni gümrük vergilerinin uygulanmasının 10 Kasım’a kadar ertelendiği belirtilen açıklamada, kararın ABD-Çin ticaret dengesizliklerinin giderilmesi, adil olmayan ticaret uygulamalarının son bulması ve iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin ilerlemesi gibi gerekçelerle alındığı belirtildi.

Brent petrol yükselişte: Trump’ın kararı piyasaları nasıl etkileyecek? (12 Ağustos 2025)Brent petrol yükselişte: Trump’ın kararı piyasaları nasıl etkileyecek? (12 Ağustos 2025)

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin’e yönelik tarifelerin askıya alınma uygulamasını 90 gün daha uzatacak bir kararname imzaladım. Anlaşmanın diğer tüm unsurları aynı şekilde devam edecek” ifadesini kullandı.

Dünya devi otomobil markalarında Trump depremi! 12 milyar doları aşan kayıp yaşandıDünya devi otomobil markalarında Trump depremi! 12 milyar doları aşan kayıp yaşandı

Trump yönetimi, 2 Nisan’da Çin’in de aralarında bulunduğu birçok ülkeye ek gümrük vergileri getirdi. Pekin’in misilleme yapmasıyla ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e yükseltti. Çin ise ABD’den ithal ürünlere uyguladığı tarifeyi yüzde 125’e kadar çıkardı.

Tarife geriliminin ardından taraflar, 10-11 Mayıs’ta Cenevre’de ilk müzakere turunu gerçekleştirmiş ve 90 günlük indirim kararı almıştı. Ek gümrük tarifelerine yönelik müzakerelerin ikinci turu haziranda Londra’da, üçüncü turu ise geçen ay Stockholm’de yapılmıştı.

Son Haberler
Bilecik Belediyesi daha düzenli ve sürdürülebilir bir kent görünümü için çalışıyor
Bilecik Belediyesi daha düzenli ve sürdürülebilir bir kent görünümü için çalışıyor
24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! Firari hükümlü yakalandı
24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! Firari hükümlü yakalandı
Görüntüsü olay olmuştu! Ali Koç isyan etti: Nefes alsak saldırıyorlar
Görüntüsü olay olmuştu! Ali Koç isyan etti: Nefes alsak saldırıyorlar
Bozüyük’teki ev yangını kısa sürede söndürüldü
Bozüyük’teki ev yangını kısa sürede söndürüldü
Fenerbahçe'ye Juventus'lu oyuncudan kötü haber...
Fenerbahçe'ye Juventus'lu oyuncudan kötü haber...