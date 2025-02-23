Trump'tan flaş karar! Genelkurmay Başkanını görevden aldı

Trump, Brown’a ABD ordusuna 40 yılı aşkın sürede verdiği hizmetler için teşekkür etti.

“CAINE, YETENEKLİ BİR SAVAŞÇI”

Trump, Dan Caine’in "yetenekli bir pilot, ulusal güvenlik uzmanı, başarılı bir girişimci ve önemli kurumlar arası deneyimlere sahip bir savaşçı" olduğunu belirtti. Ayrıca, Caine’in DEAŞ ile mücadeledeki başarısına dikkat çekti.

BIDEN’IN Caine’İ TERFİ ETTİRMEMESİNE ELEŞTİRİ

Trump, Caine’in, ABD Genelkurmay Başkanlığı için oldukça nitelikli ve saygı duyulan bir isim olduğunu, ancak Joe Biden tarafından terfi ettirilmediğini ifade etti. Caine’in ABD ordusunu yeniden inşa edeceğini ve "Amerika’yı en önde tutarak" güç yoluyla barışı tesis edeceğini vurguladı.