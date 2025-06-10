Trump'tan flaş Los Angeles açıklaması. ABD'de iç savaş mı çıkıyor?

ABD'nin Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlara tepki olarak gerçekleştirilen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından 100'den fazla gösterici gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan ve 5 gündür devam eden gösterileri bastırmak için Los Angeles'a asker göndermesini savunarak, aksi durumda kentin yakılıp yıkılacağını belirtti.

"ASKERLER KALACAK"

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamasında "Askerler tehlike bitene kadar kalacak" dedi.