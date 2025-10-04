Trump’tan göçmenleri göndermek için yeni hamle: Her çocuk için ödeme yapacak

Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump, göçmenleri ülkelerine göndermek için yeni bir hamleye imza atıyor. Trump, ülkelerine gönüllü gitmeleri için göçmenlerin çocuklarına ödeme yapacak.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, göçmen çocuklara ülkelerine gönüllü olarak dönmeleri için 2 bin 500 dolar ödeyeceği belirtildi.

AP'nin ulaştığı, göçmen barınaklarına gönderilen bir e-postada, 14 yaş ve üzerindeki çocuklara ülkelerine gönüllü olarak dönmeleri için 2 bin 500 dolar verileceği bildirildi.

Çocuklara yanıt vermeleri için 24 saat süre verilirken, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) teklifin ne zaman yürürlüğe gireceğini açıklamadı.

Öte yandan, teklifi reddeden çocuklar için herhangi bir yaptırım olup olmayacağına ilişkin bilgi verilmedi. Barınak yöneticilerinden ise teklifi dört saat içinde onaylamaları talep edildi.

ICE, teklifin başlangıçta 17 yaşındakiler için geçerli olacağını belirterek, yapılacak ödemenin ilgili hakimin talebi kabul etmesinin ve kişinin ülkesine varmasının ardından gerçekleşeceğini kaydetti.

ABD'de daha önce yasal statüleri iptal edilen göçmenlere ülkeden ayrılmaları gerektiği konusunda e-posta gönderilmeye başlandığı, terk işlemlerini başlatanlara seyahat yardımı yapılacağı ve ülkelerine varmaları halinde bin dolar verileceği açıklanmıştı.

