Düzenleme: Kaynak: AA
Trump'tan görüşme sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump, görüşme için "Harika" ifadelerini kullandı.

Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar geçirdi.

Beyaz Saray'da 2 saat 20 dakika süren görüşmenin sonrasında, kapıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre daha sohbet eden Trump, tokalaşmasının ardından aracına binen Erdoğan'ı el sallayarak uğurladı.

"HARİKA BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Trump ayrıca, Erdoğan'ın heyetinde yer alan isimlerle de tek tek tokalaşarak kendilerini yolcu etti.

Trump, kendisine görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına, "Harika bir görüşmeydi." diye karşılık verdi.

