Trump'tan "haftada milyarlarca dolar gelir" savunması!

Trump, Truth Social sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'de petrol ve gıda fiyatlarının, faiz oranları ile enflasyonun düştüğünü savunan Trump, uyguladığı gümrük tarifeleri sayesinde ülkesinin "bir haftada milyarlarca dolar gelir" elde ettiğini öne sürdü.

Trump, ekonomisi "çöküşte" olan Çin'in ABD'ye yüzde 34 ek gümrük vergisi koymasına rağmen bu geliri elde ettiklerini belirtti.

Ülkelerin ABD'nin "nimetlerinden yıllardır yararlanıp yeterince kazandıklarını" ifade eden Trump, eski ABD yönetimlerinin "buna izin verdikleri için suçlanmaları" gerektiğini savundu.

TRUMP'IN UYGULADIĞI TARİFELER

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı.

Kararname kapsamında ABD'nin birçok ticaret partnerine uyguladığı tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Pek çok ülke ve AB, Trump'ın tarifelerine tepki göstermiş, bu oranların ABD ile müzakere edileceğini bildirmişti.