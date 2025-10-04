Trump'tan Hamas'a: Gecikmeyi tolere etmeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye yönelik bombalamayı durdurmasını takdir ettiğini bildirirken, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarının ardından Hamas’a seslendi. Rehinelerin serbest bırakılması ve barış sürecinin tamamlanması çağrısında bulunan Trump, "Gecikmelere tahammül etmeyeceğim" dedi.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği son hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, ABD Başkanı Donald Trump’tan açıklama geldi.

Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’in barış görüşmeleri sürecinde bombalamayı geçici olarak durdurmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Hamas’a ise uyarıda bulunan Trump, "Hamas hızlı hareket etmeli, yoksa tüm bahisler boşa çıkar. Gecikmelere veya Gazze'nin tekrar tehdit oluşturmasına yol açacak herhangi bir sonuca tahammül etmeyeceğim. Bunu hemen halledelim. Herkese adil davranılacak!” ifadelerini kullandı.

