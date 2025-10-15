Trump, Hamas silahsızlanmayı reddederse ne olur? sorusuna "Hamas ateşkese uymazsa, İsrail ben söylediğim anda savaşa başlar" şeklinde yanıt verdi.

CNN'e konuşan Trump, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını yerine getirmemesi durumunda "kendisinin söylediği an" İsrail'in savaşı yeniden başlatabileceğini söyledi.

ABD Başkanı "Hamas ile ilgili ne yaşanıyorsa, hızlı bir şekilde düzeltilecek." dedi.

Donald Trump, Hamas'ın Gazze'de çetelere karşı mücadele verdiği ifade etti.

ABD Başkanı, dün yaptığı açıklamada ise Hamas'ın silah bırakacağını, bunun gerçekleşmemesi durumunda kendilerinin Hamas'ı silahsızlandıracağı tehdidinde bulunmuştu.

HAMAS'TAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını ifade ederken, kalan İsrailli esirlerin cenazelerinin çıkarılması için özel ekipman ve çaba gerektiğini belirtti.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan esir takasında cenazelerin iadesi sürerken, İsrail ise Hamas’ı esirlerin cenazelerini teslimi konusundaki anlaşma şartını yerine getirmemekle suçladı.

İsrail’in iddialarının ardından açıklama yapan Hamas, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak, "Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor. Bunu için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

Hamas, daha önce yaptığı açıklamada ise 2 İsrailli esirin daha cenazesinin akşam saatlerinden teslim edeceğini açıkladı.

İsrail ordusu, Kızıl Haç ekiplerinin Hamas’tan 2 İsrailli esirin daha cenazesini teslim almak üzere yola çıktığını açıkladı.

Hamas, anlaşma kapsamında bugüne kadar 8 cenazeyi İsrail’e teslim etti. İsrail, dün teslim edilen cenazelerden birinin esirlere ait olmadığını iddia etti.