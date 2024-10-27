Trump’tan Harris’e suçlama: Beceriksiz, bizi 3. Dünya Savaşı’na sokacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Trump’tan Harris’e suçlama: Beceriksiz, bizi 3. Dünya Savaşı’na sokacak

ABD'de başkan adayı Trump, rakibi Harris’i beceriksizlikle suçlarken “Bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in seçimlerden galip çıkması halinde ABD'yi olası bir dünya savaşına sokacağını söyleyerek, "Harris, işini doğru düzgün yapamayacak kadar beceriksiz biri olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır." dedi.

ABD basınındaki haberlere göre, Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde konuşan Trump, Harris'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi liderlerle "başa çıkma" konusunda yetersiz kalacağını savundu.

Dünyanın küresel çapta bir savaşa "hiç bu kadar yakın" olmadığını dile getiren Trump, başkan olması halinde bu tür bir savaştan kaçınacağı sözünü verdi.

Trump, "Harris'i başkan yapmak milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynamak anlamına geliyor. Harris, işini doğru düzgün yapamayacak kadar beceriksiz olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır." ifadesini kullandı.

Son Haberler
İstanbul karanlığa gömülecek! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat
İstanbul karanlığa gömülecek! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat
Diş teknikeri ayrılma aşamasındaki eşini öldürdü
Diş teknikeri ayrılma aşamasındaki eşini öldürdü
Adıyaman'da hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Adıyaman'da hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Asker eğlencesi maganda eğlencesine döndü
Asker eğlencesi maganda eğlencesine döndü
Tümer Metin'den Okan Buruk'a Beşiktaş için tüyolar!
Tümer Metin'den Okan Buruk'a Beşiktaş için tüyolar!