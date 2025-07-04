Trump’tan hiçbir liderin aklına gelmeyecek hamle: Beyaz Saray’da tarihi bir gün yaşanacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump’tan hiçbir liderin aklına gelmeyecek hamle: Beyaz Saray’da tarihi bir gün yaşanacak

ABD Başkanı Trump’tan ortalığı kasıp kavuracak bir hamle geldi. Trump’ın planı gerçekleşirse Beyaz Saray tarihi bir gün yaşayacak.

Siyaset sahnesine girdiği günden itibaren vaatleri ve yaptıkları ile damga vuran ABD Başkanı Trump, hiçbir dünya liderinin aklına gelmeyecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Trump Iowa eyaletinde düzenlenen mitingde ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yıl dönümü için çok konuşulacak bir etkinliği duyurdu.

Trump, Beyaz Saray arazisinde UFC dövüşü düzenlemeyi planlıyor. “Orada çok geniş bir arazimiz var.” diyen Donald Trump etkinliğin 20 - 25 bin kişinin izleyeceği “tam teşekküllü bir dövüş” olacağını söyledi:

"Bunu düşünün, Beyaz Saray arazisinde bir UFC dövüşü yapacağız,"

Karma dövüş sanatlarının (MMA) büyük hayranı olan Trump, son aylarda birçok UFC maçını ring kenarından izledi. ABD Başkanı ayrıca UFC başkanı Dana White ile yakın arkadaş.

Başkan Washington’daki Ulusal Park'ta büyük bir festival düzenleneceğini ve ülke genelinden lise öğrencilerinin katılacağı ayrı bir spor müsabakası yapılacağını da duyurdu.

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