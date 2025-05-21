Trump'tan ikinci Zelenski vakası: O ülkenin başkanını yeri dibine soktu

ABD Başkanı Donal Trump, Ukranya Devlet Başkanı Zelenski skandalının ardından yeni bir skandala daha imza attı.

SOYKIRIM YAPIYORSUNUZ

Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'yı ağırlayan Trump, gazetecilerin önünde Devlet Başkanı'na, Güney Afrikalıların beyaz insanları öldürmek için slogan attığı videoyu izleterek, “Ülkenizde beyazlara soykırım yapıyorsunuz, topraklarını çalıyorsunuz, binlerce insanı öldürüyorsunuz” dedi.

MUHABİRİ KOVDU

Basın toplantısı esnasında muhabirin Katar'ın hediye ettiği uçağı sorması üzerine sinirlenen Trump, "Buradan defolup gitmelisin. Bunun konuyla ne ilgisi var? Ne anlatıyorsun sen? Bunun Katar uçağıyla ne alakası var? Sana bir daha soru yok, aptal” dedi.