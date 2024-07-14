Trump'tan ilk açıklama geldi: Dört gözle bekliyorum

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trump'tan ilk açıklama geldi: Dört gözle bekliyorum

Dün silahlı saldırıya uğrayan ABD başkan adayı Donald Trump, suikast girişiminin ardından ilk açıklaması yaptı.

Trump açıklamasında bu hafta Wisconsin yapacağı ulusa seslenişi dört gözle beklediğini söyledi.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, dün uğradığı silahlı saldırının sonrasında yaptığı açıklamada, “Güçlü ve kararlı kalmamız ve kötülüğün kazanmasına izin vermememiz her zamankinden daha önemli bir hale geldi. Ülkemi ve hepinizi çok seviyorum. Bu hafta Wisconsin'den büyük ulusumuza seslenmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

"DUALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’tan dün Pensilvanya'ya bağlı Butler kentindeki seçim mitinginde yapılan suikast girişiminin sonrasında bir açıklama geldi. Kendi kurduğu Truth Social adlı sosyal medya platformunda üzerinden açıklama yapan Donald Trump, "Dün benim için ettiğiniz dualarınız için herkese teşekkür ederim. Akal gelemeyecek bu olayın gerçekleşmesini engelleyen yalnızca Tanrı'ydı" sözlerini kullandı.

"KORKMAYACAĞIZ"
Trupm 'korkmayacaklarını' söylediği açıklamada "Bunun altından inancımızda dirençli ve kötülük karşısında meydan okuyarak kalkacağız. Yaralananların iyileşmesi için dua ediyor ve korkunç bir şekilde öldürülen vatandaşımızın anısını kalbimizde yaşatıyoruz” dedi.

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