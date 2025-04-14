Trump'tan İran'a gözdağı! Nükleer silah hayalinden vazgeçmeli yoksa...

ABD Başkanı Trump, El Salvador Devlet Başkanı Bukele ile Beyaz Saray'da görüştü. Zirvenin ardından Trump dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran'la olan nükleer silah anlaşmazlığına ilişkin konuşan Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti.

Trump, " İran'ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz. İran bu hayalden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar. İran sorununu çözeceğim. Bizimle anlaşmak istiyorlar ama nasıl yapacaklar bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Trump, bir kez daha eski ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna lideri Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i suçladı.

Trump şunları söyledi:

"Hata, bu savaşın başlamasına izin vermekti. Biden yetkin olsaydı ve Zelenskiy yetkin olsaydı savaş olmazdı.

Bir savaşı başlattığınızda o savaşı kazanabileceğinizi bilmeniz gerekir. Sizden 20 kat büyük bir ülkeyle savaş başlatıp sonra da insanların size füze vermesini bekleyemezsiniz. (Zelenskiy'nin Patriot almak istediğine ilişkin) O her zaman Patriot almak istiyordu.

Biden bunu durdurabilirdi, Zelenskiy durdurabilirdi; Putin ise bu savaşı asla başlatmamalıydı. (Zelenskiy) Sürekli daha fazlasını istedi, bu savaşın olmasına asla izin verilmemeliydi. Putin'e bir bakın. Ben başkan olsaydım asla yapamazdı. Kimsenin melek olduğunu söylemiyorum. Bu Biden'ın savaşıydı, ben bunu durdurmaya çalışıyorum ve bence iyi bir iş çıkarıyoruz."