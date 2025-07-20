Trump'tan İran'a tehdit: Yine vururuz

Kaynak: DHA
Trump'tan İran'a tehdit: Yine vururuz

Trump, yeniden inşa edilmesi halinde İran'ın nükleer tesislerini tekrar vuracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran topraklarında yeni nükleer tesisler inşa edilmesi durumunda, bu tesisleri vuracaklarını belirtti.

"SIFIRDAN BAŞLAMAK AVANTAJLI OLURDU"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İran’daki üç nükleer tesis tamamen yok edildi ve/veya imha edildi. Bunları yeniden faaliyete geçirmek yıllar alır ve eğer İran bu yönde bir adım atmak isterse, bu tesisleri yeniden kurmak yerine üç farklı yerde sıfırdan başlamak kendisi için çok daha avantajlı olurdu. Ancak eğer bunu yaparsa, o tesisler de yok edilecek” ifadelerini kullandı.

ABD, 12 gün süren İsrail-İran Savaşı'nda, hava kuvvetleri ile İran'a ait nükleer tesislerini vurarak savaş ihlalinde bulunmuştu.

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