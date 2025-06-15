Trump'tan İsrail saldırısı açıklaması: Rolümüz yok

İsrail 13 Haziran sabah saatlerinde "Yükselen Aslan" operasyonu ile İran'a saldırıda bulundu. İran'ın çok sayıda stratejik noktası ve üst düzey yetkilisi vuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan İsrail'in saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

"ABD'nin bu gece İran'a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu" ifadelerini kullanan Trump, İran'ı ABD'ye saldırıda bulunması halinde "eşi benzeri görülmemiş düzeyde karşılık verecekleri" konusunda uyardı.

"BU KANLI ÇATIŞMAYI SONA ERDİREBİLİRİZ"

Trump ayrıca barışçıl bir çözüm olasılığına da işaret ederek "İran ve İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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